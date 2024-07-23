Невиновную женщину выпустили из тюрьмы спустя 43 года

В США невиновную женщину, проведшую за решеткой 43 года, выпустили на свободу

В США психически больную женщину, проведшую за решеткой 43 года, признали невиновной и выпустили на свободу. Об этом сообщает CBS News.

Сандру Хемме обвинили в расправе над работницей библиотеки в штате Миссури и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме. Единственной уликой против Хемме было ее собственное признание, которое ее адвокаты назвали ложным. Они заявили, что полиция «эксплуатировала психическое заболевание женщины и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов».

14 июня окружной судья признал, что Хемме осудили неправомерно. Генеральный прокурор штата Миссури пытался оставить женщину за решеткой, однако, несмотря на все его ходатайства, 64-летнюю женщину все же выпустили на свободу. 19 июля она встретилась с сестрой, дочерью и внучкой и обнялась с ними. Теперь Хемме планирует увидеться с отцом, который лежит в больнице.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США решил сохранить жизнь преступнику за 20 минут до казни. Мужчина потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать непричастность к делу, и его прошение приняли во внимание.