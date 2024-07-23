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09:08, 23 июля 2024Из жизни

Невиновную женщину выпустили из тюрьмы спустя 43 года

В США невиновную женщину, проведшую за решеткой 43 года, выпустили на свободу

Фото: Unsplash

В США психически больную женщину, проведшую за решеткой 43 года, признали невиновной и выпустили на свободу. Об этом сообщает CBS News.

Сандру Хемме обвинили в расправе над работницей библиотеки в штате Миссури и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме. Единственной уликой против Хемме было ее собственное признание, которое ее адвокаты назвали ложным. Они заявили, что полиция «эксплуатировала психическое заболевание женщины и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов».

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14 июня окружной судья признал, что Хемме осудили неправомерно. Генеральный прокурор штата Миссури пытался оставить женщину за решеткой, однако, несмотря на все его ходатайства, 64-летнюю женщину все же выпустили на свободу. 19 июля она встретилась с сестрой, дочерью и внучкой и обнялась с ними. Теперь Хемме планирует увидеться с отцом, который лежит в больнице.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США решил сохранить жизнь преступнику за 20 минут до казни. Мужчина потребовал провести ДНК-тест, чтобы доказать непричастность к делу, и его прошение приняли во внимание.

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      Юлия Юткина
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