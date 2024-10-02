Два фигуранта дела о хищении у стройуправления Минобороны получили условные сроки

Похитившим 238 млн рублей у стройуправления Минобороны дали условные сроки

Тимирязевский суд Москвы приговорил к условным срокам двух обвиняемых в хищении 238 миллионов рублей у «Строительного управления Московского региона» Минобороны Алексея Асташкина и Николая Грачева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, суд учел тот факт, что ущерб был полностью возмещен во время следствия.

Асташкин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Во время заседания подсудимые частично признали свою вину и просили не назначать им реальные сроки. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций арбитражного управляющего в организации любой формы собственности на срок два года. Второй фигурант Грачев получил четыре года лишения свободы условно.

По информации ТАСС, раньше Асташкин числился арбитражным управляющим, а Грачев — юристом. По данным правоохранителей, вместе они придумали план по краже долгов у дочерней компании Минобороны «Строительное управление Московского региона» и убедили ее руководство продать долги подконтрольной им компании. Уточняется, что эта компания занималась строительством в интересах ведомства. В 2021 году она была признана банкротом и ликвидирована, при этом у компании образовался долг перед другой дочерней компанией министерства — «Главным управлением обустройства войск». Отмечается, что сумма сделки составила 25 миллионов рублей, при этом на момент продажи сам долг составлял 171 миллион рублей. После сделки подконтрольная Асташкину компания обратилась в суд и взыскала оставшуюся сумму долга, добавив к ней пени и штрафы. Таким образом, сумма составила 238 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что силовики объявили в международный розыск еще двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате в отношении Антона Филатова, являвшегося бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова.