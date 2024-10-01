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01:18, 1 октября 2024Силовые структуры

Двух фигурантов дела экс-подчиненного замминистра обороны объявили в розыск

Двух фигурантов дела экс-подчиненного Иванова объявили в международный розыск

Фото: Pixabay

Правоохранительные органы объявили в международный розыск еще двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате в отношением Антона Филатова, являвшегося бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Имена новых фигурантов не уточняются. Помимо этого на ценные бумаги, а также имущество членов семьи Филатова были продлены сроки ареста.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Филатов, который возглавлял несколько компаний, связанных с Минобороны России, причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».

По данным следствия, в 2016 году он совместно с неустановленными лицами совершил преступление путем перечисления из кредитной организации денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи иностранной валюты.

Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря.

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      Марина Совина
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