Бывший подчиненный экс-замминистра Иванова арестован за хищения у банка

Антон Филатов, бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, оказался причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, в 2016 году Филатов совместно с неустановленными лицами совершил преступление путем перечисления из кредитной организации денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи иностранной валюты.
Филатов ранее возглавлял несколько компаний, связанных с Минобороны России.
Ранее 25 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря.