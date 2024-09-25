Бывший подчиненный экс-замминистра Иванова арестован за хищения у банка

Дело подчиненного экс-замглавы МО Иванова связано с хищением у «Интеркоммерц»

Бывшему подчиненному Тимура Иванова продлили арест по делу о растрате

Начало событий в новости Бывшему подчиненному Тимура Иванова продлили арест по делу о растрате

Антон Филатов, бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, оказался причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2016 году Филатов совместно с неустановленными лицами совершил преступление путем перечисления из кредитной организации денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи иностранной валюты.

Филатов ранее возглавлял несколько компаний, связанных с Минобороны России.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря.