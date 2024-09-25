Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 25 сентября 2024Силовые структуры

Появились подробности задержания бывшего подчиненного экс-замминистра Иванова

Бывшего подчиненного экс-замглавы МО Иванова задержали по прилету из Китая
Начало событий в новости Бывший подчиненный экс-замминистра Иванова арестован за хищения у банка

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Силовики задержали Антона Филатова — бывшего подчиненного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова — в московском аэропорту, когда он прилетел из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела, озвученных в Басманном суде Москвы.

Филатова взяли 26 апреля при возвращении из командировки. Он выезжал в Китай с разрешения следователя, отметил его адвокат. Однако суд отправил его в СИЗО, посчитав, что он пытался скрыться.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Филатов, который ранее возглавлял несколько компаний, связанных с Минобороны России, причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».

По данным следствия, в 2016 году он совместно с неустановленными лицами совершил преступление путем перечисления из кредитной организации денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи иностранной валюты.

Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России меняют порядок регистрации частных домов. Чем грозит нарушение правил?

      Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

      Обвиненный в растрате бывший мэр российского города-курорта попросился на СВО

      Дикий зверь задрал работника российской турбазы

      Защита заявила о пожертвовании бывшим мэром Сочи похищенного дома

      Назван способ определить качество еды из доставки на глаз

      Стало известно местонахождение Дурова во Франции

      Таксист попытался изнасиловать туристку в Европе и бросил ее на парковке полуголой

      Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

      В ОБСЕ заявили об отсутствии результатов вербовки иностранцев в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше