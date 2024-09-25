Появились подробности задержания бывшего подчиненного экс-замминистра Иванова

Бывшего подчиненного экс-замглавы МО Иванова задержали по прилету из Китая

Начало событий в новости Бывший подчиненный экс-замминистра Иванова арестован за хищения у банка

Силовики задержали Антона Филатова — бывшего подчиненного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова — в московском аэропорту, когда он прилетел из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела, озвученных в Басманном суде Москвы.

Филатова взяли 26 апреля при возвращении из командировки. Он выезжал в Китай с разрешения следователя, отметил его адвокат. Однако суд отправил его в СИЗО, посчитав, что он пытался скрыться.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Филатов, который ранее возглавлял несколько компаний, связанных с Минобороны России, причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».

По данным следствия, в 2016 году он совместно с неустановленными лицами совершил преступление путем перечисления из кредитной организации денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи иностранной валюты.

Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря.