Бывшему подчиненному Тимура Иванова продлили арест по делу о растрате

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему подчиненному экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антону Филатову по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
Филатов пробудет под стражей еще два месяца, до 3 декабря. Ему вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Адвокат просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.
Известно, что Филатов ранее руководил несколькими компаниями, которые были подведомственны Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова появилась явка с повинной.