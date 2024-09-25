Бывшему подчиненному Тимура Иванова продлили арест по делу о растрате

В Москве суд продлил арест подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему подчиненному экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антону Филатову по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Филатов пробудет под стражей еще два месяца, до 3 декабря. Ему вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Адвокат просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Известно, что Филатов ранее руководил несколькими компаниями, которые были подведомственны Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова появилась явка с повинной.