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15:42, 25 сентября 2024Силовые структуры

Бывшему подчиненному Тимура Иванова продлили арест по делу о растрате

В Москве суд продлил арест подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Антон Филатов

Антон Филатов. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему подчиненному экс-замминистра обороны Тимура Иванова Антону Филатову по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Филатов пробудет под стражей еще два месяца, до 3 декабря. Ему вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Адвокат просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

Известно, что Филатов ранее руководил несколькими компаниями, которые были подведомственны Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова появилась явка с повинной.

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