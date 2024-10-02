Фигурант дела сотрудника РЖД о терроризме частично признал вину

Фигурант дела сотрудника РЖД Демченко о терроризме частично признал свою вину

Фигурант уголовного дела о терроризме против ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита «РЖД» Алексея Демченко частично признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Признал вину по предъявленному ему обвинению частично, настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению террористического акта, ничего не знал об этом приготовлении и никоим образом ему не способствовал», — указано в документах.

Утверждается, что мужчина проживал по месту жительства в Московской области и при аресте не оказывал сопротивления. Демченко, в свою очередь, обвиняют в участии в террористической организации «Артподготовка» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя за участие в террористической организации «Артподготовка». Мужчина распространял в социальных сетях материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти, а также призывал к насильственной смене власти.