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03:22, 2 октября 2024Мир

Франция потребовала от Израиля завершить военные операции

Франция потребовала от Израиля завершить военные операции как можно скорее

Фото: Amir Cohen / Reuters

Франция требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Такой призыв содержится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Сообщается, что глава государства поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе. «Он проведет там консультации со всеми, кто может сыграть роль в том, чтобы начать деэскалацию», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить огонь в Ливане ради соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что необходимо избежать полномасштабной войны «любой ценой».

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      Марина Совина
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