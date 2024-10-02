Франция потребовала от Израиля завершить военные операции как можно скорее

Франция требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Такой призыв содержится в заявлении канцелярии президента Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Сообщается, что глава государства поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе. «Он проведет там консультации со всеми, кто может сыграть роль в том, чтобы начать деэскалацию», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно прекратить огонь в Ливане ради соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны. Он подчеркнул, что необходимо избежать полномасштабной войны «любой ценой».