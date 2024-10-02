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09:40, 2 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных о дислокации воинской части

В Курганской области ФСБ задержала мужчину за передачу данных о дислокации части
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали 19-летнего местного жителя за передачу Украине данных о дислокации воинской части. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый, выступая против проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. Через какое-то время он разместил в Telegram информацию о дислокации воинской части, находящейся в округе.

Ранее сообщалось, что в 78 регионах России ФСБ задержала десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.

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