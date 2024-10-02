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08:47, 2 октября 2024Силовые структуры

ФСБ отчиталась о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

ФСБ заявила о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В 78 регионах России ФСБ задержала десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, передает РИА Новости.

В результате была установлена причастность девяти несовершеннолетних подростков к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения. У них обнаружили оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления бомб.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им пообещали пять миллионов рублей.

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      Марина Совина
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