ФСБ отчиталась о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

ФСБ заявила о задержании завербованных Украиной подростков с оружием

В 78 регионах России ФСБ задержала десятки проукраински настроенных молодых людей, склонявших детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, передает РИА Новости.

В результате была установлена причастность девяти несовершеннолетних подростков к подготовке вооруженных нападений на школы и религиозные учреждения. У них обнаружили оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления бомб.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им пообещали пять миллионов рублей.