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15:31, 9 сентября 2024Силовые структуры

Российские подростки подожгли тепловоз за вознаграждение

Волк: полиция задержала четырех подростков за поджог тепловоза в Кузбассе

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Кемеровской области сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД и ФСБ задержали четырех подростков, которые подожгли тепловоз. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемые проживают в городе Ленинске-Кузнецком. Один из них нашел в соцсетях предложение о подработке. С собой на преступление несовершеннолетний позвал троих приятелей. Они захватили горючую смесь и проникли на территорию предприятия. Там подозреваемые облили тепловоз и подожгли. Происходящее они сняли на видео и скрылись.

Ущерб составил четыре миллиона рублей. По горячим следам силовики отыскали юных поджигателей, суд отправил их под домашний арест. Им предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

6 сентября сообщалось, что подростки сожгли BMW X7 на севере Москвы и сняли это на видео. Им пообещали 400 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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