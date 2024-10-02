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08:06, 2 октября 2024Мир

Глава МАГАТЭ заявил о скорой встрече с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси: я почти уверен во встрече с Путиным в ближайшем будущем

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уверен в скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вместе с моими российскими коллегами определим, когда это сделать. Я почти уверен, что увижу его снова в ближайшем будущем», — сказал он.

По его словам, встречи с главами государств должны быть хорошо спланированы и отвечать важным моментам.

Ранее Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. Он подчеркнул неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.

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      Семен Александров
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