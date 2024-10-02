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15:25, 2 октября 2024Экономика

Госдума одобрила запрет принимать ставки от должников по алиментам

Госдума в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы документа отмечали, что граждане моложе 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать соответствующие заведения, но законодательство не устанавливает прямого запрета на прием у них ставок и не предусматривает ответственности для организаторов азартных игр, в связи с чем подросткам все же удается заключать пари с букмекерами, делая это в основном через интернет.

Депутаты планируют ко второму чтению дополнить положения законопроекта рекомендованными правительством РФ уточнениями, касающимися распространения запрета ставок на все игорные заведения, а также на лиц, над которыми установлено попечительство в связи с их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства.

Выручка российских букмекерских контор выросла за четыре года почти в шесть раз — с 210 миллиардов рублей до 1,2 триллиона, рассказал ранее замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, ставки ежегодно делают около шести миллионов россиян.

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