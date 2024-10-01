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14:04, 1 октября 2024Экономика

Ежегодные траты россиян на ставки у букмекеров превысили триллион рублей

Россияне в 2023 году потратили в букмекерских конторах 1,2 триллиона рублей

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom

Выручка российских букмекерских контор выросла за четыре года почти в шесть раз. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, ставки ежегодно делают около шести миллионов россиян и, если в 2019 году выручка организаторов азартных игр составила 210 миллиардов рублей, то в 2023-м достигла уже 1,2 триллиона.

Чиновник отметил, что с одной стороны в ведомстве довольны ростом поступлений от работы этого бизнеса в бюджет, с другой — огромное количество его участников вызывает беспокойство и речь можно вести о социальной проблеме.

«Когда мы говорим про финансирование детско-юношеского спорта, например, и если дети со школьного возраста начинают видеть и узнавать брендинг букмекера, это может быть проблемой для них в будущем», — указал Чебесков, предположив, что сопоставимые с указанной суммы граждане тратят в нелегальных онлайн-казино.

Ранее крупнейшие российские букмекеры в 2023 году резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль — доход таких компаний поднялся в два-три раза.

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      Дмитрий Воронин
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