Российские букмекеры резко обогатились

РБК: крупнейшие российские букмекеры кратно нарастили прибыль в 2023 году

По итогам 2023 года крупнейшие российские букмекеры резко увеличили выручку и кратно нарастили прибыль. Об этом со ссылкой на опубликованные финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц сообщает РБК.

Средний рост рынка за тот же период, по оценке Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), находится на уровне 39 процентов, но доход компаний поднялся в два-три раза.

Обогатились букмекеры на фоне резкого увеличения расходов на рекламу. В России действуют определенные законодательные ограничения на продвижение этой сферы, но только «Лига ставок» потратила на такие цели почти 10 миллиардов рублей.

Выручка «Фонкора» (букмекер «Фонбет») выросла почти в два раза, до 435,6 миллиарда рублей, а прибыль — более чем в два раза, с 26,4 миллиарда рублей до 59,2 миллиарда. «Управляющая компания НКС» (Winline) нарастила выручку в 6,5 раза, до 277,3 миллиарда рублей, а чистую прибыль — в два раза, до 26,9 миллиарда.

Кроме того, выручка «Фирмы "Стом"» (BetBoom) поднялась до 3 миллиардов рублей (трехкратный рост), «ПМБК» («Лиги Ставок») — до 96,2 миллиарда, БК «Олимп» (OlimpBet) — до 52 миллиардов рублей.

Опрошенные изданием эксперты связывают рост доходов с рекламой и увеличением сети приемов ставок, а значит, и клиентской базы. Также глава агентства InterMedia Евгений Сафронов объяснил привлекательность ставок ростом доходов населения, особенно тех граждан, у которых в последнее время неожиданно появились деньги, например военных.

О росте расходов россиян на ставки сообщалось осенью прошлого года. По итогам третьего квартала клиенты отдали букмекерам 320 миллиардов рублей, что на 45 процентов больше, чем в тот же период 2022 года.