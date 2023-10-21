Россияне бросились отдавать деньги букмекерам

«Ъ»: россияне отдали букмекерам 320 млрд рублей за квартал

По итогам третьего квартала этого года, россияне отдали букмекерам 320 миллиардов рублей — на 45 процентов выше год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Рейтинг букмекеров».

По данным букмекерской компании «Бетсити», в третьем квартале рынок вырос примерно на 30 процентов год к году. В «Фонбет» оценили ситуация также.

Представитель BetBoom подчеркнул, что по их оценке «рынок вырос более чем на 20 процентов». Однако точное процентное соотношение станет известно по итогам исследований, которые будут проведены уже в 2024 году.

Год назад сообщалось, что после объявления частичной мобилизации клиентская активность в российских букмекерских компаниях резко упала.