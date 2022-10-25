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13:18, 25 октября 2022Экономика

Россияне стали реже делать ставки

«Ъ»: букмекеры заметили сокращение клиентуры на 20% после начала частичной мобилизации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские букмекерские компании заявили, что после объявления частичной мобилизации клиентская активность резко упала. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Ряд букмекеров отмечают, что россияне стали реже делать ставки в конце сентября из-за отсутствия значимых спортивных событий. «В целом сентябрь, как правило, месяц активный за счет большого количества матчей проходящих в нем еврокубков», — рассказали в Pari (бывший «Парибет» и «Париматч»). В конторе добавили, что в национальных футбольных чемпионатах образовалась пауза до октября, что также повлияло на сокращение аудитории.

Незначительный спад заметили букмекерские компании BetBoom и «Фонбет». Эксперты последней также придерживаются мнения, что спад на рынке связан не с началом мобилизации, а с тем, что в эти даты не было крупных спортивных событий.

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Противоположную точку зрения высказал основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. Он объяснил снижение интереса россиян к ставкам шоковым эффектом, возникшим после объявления частичной мобилизации. «Когда приходят такие новости, вряд ли человек будет думать о ставках и о каких-то развлечениях в целом», — объяснил он. Эксперт также считает, что мобилизация вряд ли существенно скажется на общей выручке букмекеров. Компании ожидают, что восстановить показатели поможет предстоящий чемпионат мира по футболу.

Во втором квартале текущего года общий оборот российских букмекеров снизился с 220,5 до 198,9 миллиарда рублей, а падение выручки привело к массовому закрытию контор. По данным сервиса 2ГИС, с начала 2022 года по сентябрь на картах крупнейших российских городов количество пунктов приема ставок упало на 9,5 процента, с 972 до 880.

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Мария Грушко
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