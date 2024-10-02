Хасбик опубликовал антисемитский пост и начал искать адвоката

Хасбик заявил, что ему нужен лучший адвокат России после антисемитского поста

Известный блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, начал искать лучшего в России адвоката после того, как опубликовал антисемитский пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что 1 октября блогер опубликовал фотографию ракеты с подписью «Welcome to Israel» («Добро пожаловать в Израиль»). Однако, по данным издания Mash Gor, Хасбик удалил публикацию.

«№1 адвокат в России нужен мне. Напишите в директ», — написал блогер в сторис соцсети спустя несколько часов после публикации фотографии.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль 500 баллистическими ракетами. Массированный удар стал ответом на уничтожение лидеров объединений «Хезболла» и «ХАМАС» и командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.