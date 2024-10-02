Иран за несколько дней предупредил генсека «Хезболлы» о планах Израиля ликвидировать его

Верховный лидер Ирана предупреждал Насраллу о планах Израиля ликвидировать его

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи за несколько дней предупреждал генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу о планах Израиля ликвидировать его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Хаменеи направил послание Насралле за несколько дней до происшествия, чтобы попытался убедить его уехать из Ливана в Иран сразу после масштабной серии детонации пейджеров по всей стране 17 сентября», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что генсек «Хезболлы» не стал уезжать из Бейрута, так как был уверен в собственной безопасности и в окружающих его людях.

28 сентября Насралла не выжил в результате израильского удара по Бейруту.