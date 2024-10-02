Ирландские католики забили тревогу из-за нехватки священников после сексуальных скандалов

Дублинская епархия предложит прихожанам ставку священника на неполный день

Ирландская католическая церковь сообщает об острой нехватке семинаристов и священнослужителей в связи с имевшими место сексуальными скандалами. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«У нас в епархии всего один семинарист, а рукоположений не было уже шесть лет», — приводит агентство слова Оуэна Гормана, священника из ирландского города Клохер.

В семинарии Дублина, столице республике, где живет более миллиона верующих католиков, на факультете пасторского служения и вовсе учится всего лишь один семинарист.

Отец Джерри О'Коннор, ответственный за кадры в дублинской католической епархии, заявил, что церкви даже придется предлагать обычным прихожанам «ставку священника» на неполный рабочий день. По его словам, такой кадровый голод объясняется чередой скандалов, когда факты сексуального насилия над десятками тысяч детей и женщин в католических приютах Ирландии стали достоянием общественности.

В 2023 году папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников отвратительными врагами, но призвал любить их. Понтифик заявил, что насильники также заслуживают христианской любви и заботы.