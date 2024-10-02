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12:49, 2 октября 2024Силовые структуры

Защита экс-замминистра обороны Тимура Иванова снова опровергла его причастность к делу

Адвокат экс-замминистра обороны Иванова заявил, что его вина не подтверждается

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Вина бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в инкриминируемых ему преступлениях не подтверждается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова.

По словам стороны защиты, доводы следствия голословны и никак документально не подтверждены.

Ранее суд продлил срок расследования дела экс-замминистра до конца декабря. Басманный суд Москвы объяснил
долгое расследование уголовного дела рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».

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