Защита экс-замминистра обороны Тимура Иванова снова опровергла его причастность к делу

Вина бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в инкриминируемых ему преступлениях не подтверждается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова.
По словам стороны защиты, доводы следствия голословны и никак документально не подтверждены.
Ранее суд продлил срок расследования дела экс-замминистра до конца декабря. Басманный суд Москвы объяснил
долгое расследование уголовного дела рядом объективных причин, включая «характер расследуемого преступления, объем произведенных и запланированных следственных и процессуальных действий».