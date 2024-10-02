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08:08, 2 октября 2024Экономика

Известный российский актер назвал отличие москвичей от петербуржцев

Актер Антон Филипенко заявил, что люди в Петербурге живут одним днем

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Антон Филипенко заявил, что москвичи более быстрые и больше успевают, а петербуржцы живут одним днем. Главное отличие жителей двух этих городов друг от друга он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Уроженец Хабаровска, переехавший в Москву 10 лет назад, признался, что пока не понял Москву до конца и пока с ней у него рабочие уважительные отношения. При этом, несмотря на любовь к Санкт-Петербургу, Филипенко отметил, что жить там на протяжении длительного времени ему тяжело.

«Очень люблю Питер, но жить там невозможно, слишком фатальная атмосфера (люди в Питере живут одним днем). В Москве очень удобно делать карьеру. Ты не позволяешь, живя в этом городе, сливать свое время и чужое. Москва нашпигована интересными быстрыми людьми, которые успевают в день провести несколько встреч, отдать ребенка няне, закупиться в (супермаркете) и после еще поужинать в ресторане где-нибудь на Патриках, заехать в пару клубов с трезвым водителем и в полвторого ночи уже спать в своей кровати на жестком матрасе. В Питере такой план провалится еще на начальном этапе — вы будете пить коньяк уже на первой встрече, если вообще проснетесь на нее», — высказал свое мнение актер.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что уровень сервиса и комфорта в Москве выше, чем в Нью-Йорке, Париже и Берлине.

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      Полина Кислицына
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