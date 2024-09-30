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17:22, 30 сентября 2024Экономика

Популярный стилист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Стилист Сухарев: уровень сервиса и комфорта в Москве выше, чем в Нью-Йорке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Популярный российский стилист, ведущий подкаста о моде Алексей Сухарев заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Парижем, Нью-Йорком, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Сухарева, Москву в сравнении с вышеупомянутыми мегаполисами отличает более высокий уровень сервиса. «Мне кажется, что самые вкусные рестораны именно в Москве. Мне кажется, что в Москве ты в диапазоне 500 метров можешь найти абсолютно все, что тебе нужно: ты можешь постричься, ты можешь попасть на массаж, ты можешь перекусить. Я молчу уже про архитектуру, которую я очень люблю», — заявил он. Стилист добавил, что российская столица предоставляет своим жителям «невероятный комфорт», который, по его мнению, является одним из главных плюсов современного города. Кроме того, он отметил, что столица предлагает много вариантов разнообразного и интересного досуга: так, москвичи могут, не потратив больших денег, провести время на многочисленных фестивалях, паблик-токах известных людей и звездных концертах.

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Сухарев признал, что за последние 10 лет Москва изменилась в лучшую сторону и стала более приятной для прогулок, а также с эстетической точки зрения. «Город очистился от огромного количества вывесок страшненьких и некрасивых рекламных площадей. Он стал гораздо более ориентированным на пешеходов. Я человек, который не водит машину и, более того, не хочет ее водить. Очень люблю долгие прогулки по городу», — сообщил стилист. Он выразил надежду, что в дальнейшем исторический облик столицы будет максимально сохраняться.

Ранее в сентябре актер Владимир Шевельков заявил, что преимуществами Москвы перед зарубежными мегаполисами является ее развитая транспортная система, а также более высокий уровень безопасности.

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      Полина Кислицына
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