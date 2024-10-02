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14:24, 2 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер дебютировала на модном показе в Париже

Телезвезда Кайли Дженнер дебютировала на модном показе бренда Coperni в Париже

Фото: @arnaud_vaillant / @sebastienmeyer

Американская телезвезда Кайли Дженнер дебютировала на показе бренда Coperni, организованном в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость прошлась по подиуму в черном платье упомянутой люксовой марки, состоящем из облегающего корсета и пышной кожаной юбки с длинным шлейфом. Ее образ дополнили перчатки выше локтя, оформленные кожаными ремнями и металлическими кольцами.

В описании к посту предпринимательница поблагодарила дизайнеров бренда Себастьяна Мейера и Арно Вайяна за возможность поучаствовать в показе. «Я даже не могу выразить, как я благодарна вам двоим и этой сказочной ночи, которую я никогда не забуду. Я чувствовала себя настоящей принцессой», — подписала она снимки.

В сентябре сообщалось, что Кайли Дженнер снялась в платье с собственным портретом.

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      Мария Винар
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