Кейт Мосс упала со стула на дне рождения дочери

Супермодель Кейт Мосс в мини-платье упала со стула на дне рождения дочери Лилы

Британская супермодель Кейт Мосс оконфузилась на дне рождения дочери Лилы. Об этом пишет Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу в черном мини-платье заметили, когда она выходила из ресторана Cibus, где проходила вечеринка. Мосс вышла на улицу и села на деревянный стул у заведения. Потеряв равновесие, знаменитость соскользнула со стула и упала на асфальт.

Друзья, с которыми манекенщица вышла на улицу, помогли ей подняться. Мосс, осознав нелепость ситуации, рассмеялась и зашла обратно в ресторан.

В сентябре сообщалось, что Мосс посетила модный показ Saint Laurent в Париже и разочаровала фанатов.