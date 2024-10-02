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12:27, 2 октября 2024Бывший СССР

Мэр Ивано-Франковска выступил против ласковой украинизации

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: украинизация должна выйти на новый уровень
Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив. Кадр: Руслан Марцінків / YouTube

Украинизация населения Ивано-Франковска должна выйти на более серьезный уровень, поскольку тенденция перехода с русского языка на украинский замедлилась. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, он был сторонником «ласковой украинизации», но сейчас выступает за ужесточение требований о языковом вопросе. Он добавил, что в 2022 и 2023 годах многие русскоязычные украинцы переходили на украинский, но сейчас в Ивано-Франковске русского стало больше. Марцинкив призвал «пропагандировать курсы украинского языка, законодательство, которое его защищает, внедрять другие мероприятия».

Он также сообщил, что желающих стать «языковыми волонтерами» уже более 90 человек. По его мнению, каждый житель города должен стать языковым инспектором, при этом в полномочия таких лиц не входит наказание за русский язык.

«Не будут, потому что у нас нет таких полномочий. На законодательном уровне это не предусмотрено. Хотя в таких странах, как Эстония, Латвия, эти инспекторы могут наказывать за язык», — заключил мэр.

Ранее Марцинкив рассказал о полномочиях языковых инспекторов. По его словам, они не будут выписывать штрафы, но смогут делать замечания гражданам на улице и в общественном транспорте.

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      Илья Таксюр
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