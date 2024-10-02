МИД Ирана назвал атаку на Израиль актом самообороны

Глава МИД Ирана Аракчи: ракетный удар по Израилю является актом самообороны

Ракетная атака Ирана на Израиль является актом самообороны, который полностью соответствует нормам устава ООН. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Иран лишь воспользовался своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделал целью исключительно военные базы и [объекты] безопасности», — сказал он.

Аракчи в ходе разговоров с главами МИД других стран также подчеркнул, что Иран два месяца проявлял сдержанность на фоне «террористической атаки Израиля» против главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании и «разжигания военного конфликта» в Ливане и секторе Газа. Министр также призвал все страны помочь в прекращении огня и недопущении дальнейших ударов Израиля.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Израиль столкнется с гораздо более мощными атаками, если решит ответить на ракетный удар Ирана. «Если Тель-Авив отреагирует на действия Тегерана, он столкнется с сокрушительными атаками», — предупредили в КСИР.