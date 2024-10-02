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07:17, 2 октября 2024Мир

КСИР предупредил Израиль о сокрушительных атаках в случае ответа на удар Ирана

КСИР заявил о более мощном ударе в случае реакции Израиля на атаку Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль столкнется с гораздо более мощными атаками, если решит ответить на ракетный удар Ирана. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

«Если Тель-Авив отреагирует на действия Тегерана, он столкнется с сокрушительными атаками», — предупредили в КСИР.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил, что две базы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были поражены корпусом стражей исламской революции (КСИР) во время ракетного удара. При этом, уточнил он, Тегеран сознательно отказался от поражения экономической инфраструктуры Израиля.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

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      Марина Совина
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