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03:29, 2 октября 2024Мир

Иран сообщил об ударах по нескольким базам ВВС Израиля

Глава Генштаба ВС Ирана Багери заявил об ударах по двум базам ВВС Израиля

Фото: Ammar Awad / Reuters

Две базы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были поражены корпусом стражей исламской революции (КСИР) во время ракетного удара. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери, его слова приводит агентство Tasnim.

«У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы», — подчеркнул он. По словам Багери, ударам подверглись авиабазы Наватим и Хацрим, а также стратегические радары и центры концентрации бронетехники.

Ранее стало известно, что одной из целей ракетного удара Ирана по Израилю была штаб-квартира разведки «Моссад». Снаряд упал менее чем в километре к северо-западу от здания. Информацию о цели также подтвердил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала, что боевая авиация Израиля нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. В военном ведомстве уточнили, что ни одна из баз Военно-воздушных сил (ВВС) страны не получила ущерба в ходе ракетной атаки со стороны Ирана.

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      Маргарита Пименова
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