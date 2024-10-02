Иран сообщил об ударах по нескольким базам ВВС Израиля

Глава Генштаба ВС Ирана Багери заявил об ударах по двум базам ВВС Израиля

Две базы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были поражены корпусом стражей исламской революции (КСИР) во время ракетного удара. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери, его слова приводит агентство Tasnim.

«У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы», — подчеркнул он. По словам Багери, ударам подверглись авиабазы Наватим и Хацрим, а также стратегические радары и центры концентрации бронетехники.

Ранее стало известно, что одной из целей ракетного удара Ирана по Израилю была штаб-квартира разведки «Моссад». Снаряд упал менее чем в километре к северо-западу от здания. Информацию о цели также подтвердил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала, что боевая авиация Израиля нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке. В военном ведомстве уточнили, что ни одна из баз Военно-воздушных сил (ВВС) страны не получила ущерба в ходе ракетной атаки со стороны Ирана.