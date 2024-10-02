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03:25, 2 октября 2024Мир

В США назвали одну из целей удара Ирана по Израилю

CNN: штаб-квартира разведки «Моссад» была одной из целей удара Ирана по Израилю

Фото: Ammar Awad / Reuters

Одной из целей ракетного удара Ирана по Израилю была штаб-квартира разведки «Моссад». Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, снаряд упал менее чем в километре к северо-западу от здания. Информацию о цели также подтвердил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери. По его словам, были атакованы только военные объекты. Среди целей он назвал в том числе авиабазу Наватим и базу Хацрим.

Ранее Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил, что три военные базы Израиля около Тель-Авива подверглись атаке Ирана.

1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

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      Марина Совина
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