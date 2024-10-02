Мировому спросу на нефть спрогнозировали рост

Новак: мировое потребление нефти вырастет на 1,8 млн баррелей в день в 2024 году

По итогам 2024 года среднесуточные объемы глобального потребления нефти вырастут на 1,8 миллиона баррелей в сравнении с показателем 2023-го. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с оптимизмом смотрят на перспективы мирового потребления нефти в ближайшие шесть лет. «К 2030 году мы увидим прирост глобального потребления сырья в среднем на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки», — резюмировал Новак.

Что касается перспектив пикового спроса на нефть в мире, то, согласно ожиданиям вице-премьера РФ, он наступит не раньше 2050 года. «Пика спроса пока не видится даже в период до 2050 года», — заключил Новак.

Ранее он спрогнозировал ежегодный прирост глобального спроса на нефть на 1-2 процента до 2050-го. Через 26 лет, по его словам, мировой интерес к этому виду сырья увеличится примерно на 20 миллионов баррелей в сутки к нынешнему уровню и достигнет отметки в 120 миллионов. Как отметил Новак, в среднесрочной перспективе мировой спрос на нефть останется стабильно высоким.