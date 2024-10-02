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06:50, 2 октября 2024Россия

На Камчатке начали операцию по спасению застрявших на мели косаток

Лебедев: на Камчатке начали операцию по спасению застрявших на мели косаток

Фото: Stephen Walker / Unsplash

В Камчатском крае началась операция по спасению косаток, застрявших на мели в лимане у села Устьевое. Об этом заявил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям в российском регионе Сергей Лебедев.

По его словам, единственный способ оказать помощь млекопитающим — поливать их водой вручную. «Техника туда подойти не может, но в спасении участвуют все — спасатели, сотрудники ГИМС, волонтеры и даже полицейские», — добавил Лебедев.

Он отметил, что все четыре косатки живы. Лебедев также уточнил, что оттащить млекопитающих в воду нельзя из-за большой массы.

Ранее стало известно, что краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. В результате кит смог дождаться прилива и благополучно уплыть на глубину.

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      Маргарита Пименова
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