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23:21, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине нашли способ решить проблему дефицита бюджета

Гетманцев: проблему дефицита бюджета можно решить повышением НДС и ВС

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Проблему дефицита бюджета Украины можно решить с помощью повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и военного сбора (ВС). Такое решение проблемы нашел глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики страны Даниил Гетманцев, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Когда государство приходит к людям и говорит, мне не хватает на армию столько-то, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодняшний день – это военный сбор и НДС», — сказал Гетманцев.

По его словам, эти два налога помогут быстро собрать деньги «со всех плательщиков ровно».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) передадут деньги для Украины из прибыли от замороженных российских активов до конца года. Отмечалось, что эта мера позволит Вашингтону сэкономить собственные средства.

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      Евгений Силаев
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