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10:32, 2 октября 2024Россия

На входе в российскую гимназию заметили свастику

161.ru: на входе в гимназию в Таганроге заметили свастику

Фото: ISasha / Wikimedia

Жители Таганрога заметили свастику на входе в гимназию имени Чехова. В администрации российского города объяснили появление знака киносъемками, передает портал 161.ru.

Горожане отметили, что на козырьке учебного заведения вывешены немецкие вывески и флаги. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил о предстоящих съемках сериала. По его информации, военно-историческая драма под названием «Таганрог» повествует о городском подполье в годы оккупации.

«Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, связанными с проведением специальной военной операции», — отметил Фатеев.

До этого сообщалось, что Выборгский суд Санкт-Петербурга вынес первый в истории судебной системы города приговор за неоднократную пропаганду нацистской символики — 2,5 года лишения свободы получил местный житель.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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