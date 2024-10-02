На входе в российскую гимназию заметили свастику

161.ru: на входе в гимназию в Таганроге заметили свастику

Жители Таганрога заметили свастику на входе в гимназию имени Чехова. В администрации российского города объяснили появление знака киносъемками, передает портал 161.ru.

Горожане отметили, что на козырьке учебного заведения вывешены немецкие вывески и флаги. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил о предстоящих съемках сериала. По его информации, военно-историческая драма под названием «Таганрог» повествует о городском подполье в годы оккупации.

«Историческая линия сериала будет перекликаться с современными событиями, связанными с проведением специальной военной операции», — отметил Фатеев.

До этого сообщалось, что Выборгский суд Санкт-Петербурга вынес первый в истории судебной системы города приговор за неоднократную пропаганду нацистской символики — 2,5 года лишения свободы получил местный житель.