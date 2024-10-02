Наркотики стоимостью 385 миллионов рублей нашли на популярном пляже

Спортивную сумку с 40 килограммами кокаина нашли на пляже Великобритании

Волны вынесли 40 килограммов наркотиков на побережье северного Корнуолла, Великобритания. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам жителя близлежащей деревни, кокаин на пляже обнаружили отдыхающие. Они и вызвали полицию. Запрещенные вещества были спрятаны в черной спортивной сумке. Их приблизительную стоимость оценивают в 3,1 миллиона фунтов стерлингов (385 миллионов рублей).

Отмечается, что пляж, на котором были найдены наркотики, популярен и вне курортного сезона. На нем часто гуляют собачники, празднуют свадьбы и развлекаются пассажиры автобуса, переоборудованного для проведения вечеринок. Полицейские попросили их избегать района, где оказалась сумка. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский попался на краже четырех килограммов кокаина. Сотрудника обвинили в коррумпированности после того, как он случайно уронил небольшой пакет наркотиков у начальной школы дочери.