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06:29, 2 октября 2024Из жизни

Наркотики стоимостью 385 миллионов рублей нашли на популярном пляже

Спортивную сумку с 40 килограммами кокаина нашли на пляже Великобритании

Фото: Kathrin Deckart / DPA / Globallookpress.com

Волны вынесли 40 килограммов наркотиков на побережье северного Корнуолла, Великобритания. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам жителя близлежащей деревни, кокаин на пляже обнаружили отдыхающие. Они и вызвали полицию. Запрещенные вещества были спрятаны в черной спортивной сумке. Их приблизительную стоимость оценивают в 3,1 миллиона фунтов стерлингов (385 миллионов рублей).

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Отмечается, что пляж, на котором были найдены наркотики, популярен и вне курортного сезона. На нем часто гуляют собачники, празднуют свадьбы и развлекаются пассажиры автобуса, переоборудованного для проведения вечеринок. Полицейские попросили их избегать района, где оказалась сумка. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский попался на краже четырех килограммов кокаина. Сотрудника обвинили в коррумпированности после того, как он случайно уронил небольшой пакет наркотиков у начальной школы дочери.

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      Юлия Юткина
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