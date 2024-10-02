Названа разница в операциях ЦАХАЛ в Ливане и секторе Газа

Политолог Кедми: вести бои на юге Ливана намного легче, чем в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести операцию по зачистке территории Южного Ливана. В беседе с газетой «Взгляд» политолог Яков Кедми назвал разницу в боях израильских военных в Ливане и в секторе Газа.

По его словам, зачистка территорий ливанской группировки не вызовет у Тель-Авива никаких проблем, так как юг Ливана мало заселен. Он напомнил, что представители «Хезболлы» размещали в редких деревенских домах ракетные установки для обстрела Израиля, так что бойцам ЦАХАЛ лишь потребуется обнаружить и точечно ликвидировать оружие противника.

«Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», — подчеркнул Кедми, сравнивая бои израильских войск в Газе и их предстоящую операцию в Ливане.

В заключение он отметил, что Тель-Авив рассчитывает добиться от ливанских властей сопротивления в отношении «Хезболлы». Политолог убежден, что операция ЦАХАЛ вынудит руководство Ливана отправить собственную армию на юг страны и вытеснить оттуда шиитскую группировку.

Ранее политолог Никита Мендкович заявил, что Израиль не хочет эскалации конфликта с Ираном. В то же время он отметил, что текущая обстановка на Ближнем Востоке выглядит более напряженной, чем в 2023 году.