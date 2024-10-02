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12:36, 2 октября 2024Мир

Политолог заявил о желании Израиля избежать эскалации конфликта с Ираном

Политолог Мендкович: Израиль не хочет эскалации конфликта с Ираном

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

После массированного удара Ирана по Израилю вечером 1 октября в Иерусалиме прозвучали угрозы ударить по Ливану, что свидетельствует о том, что израильская сторона не хочет эскалации конфликта с Тегераном. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович.

По его мнению, несмотря на то что еще с прошлого года аналитики ожидают большой войны на Ближнем Востоке, Израиль и Иран в это время «сводят ситуацию к обмену ударами», отметил специалист. При этом он подчеркнул, что ситуация накаляется с каждым годом.

«Сегодня обстановка выглядит более напряженной, чем в 2023 году. Безусловно, у конфликта есть потенциал. Но прогнозировать его серьезную эскалацию — дело неблагодарное», — подытожил Мендкович.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин отметила, что произошедшая ракетная атака Ирана на Израиль была масштабнее, чем подобные удары в апреле.

Всего, по неофициальным данным, вечером 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля 500 ракет.

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      Анастасия Алимпиева
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