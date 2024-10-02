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11:55, 2 октября 2024Мир

Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками

Посол Израиля в России: атака Ирана 1 октября была масштабнее, чем в апреле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ракетная атака Ирана на Израиль 1 октября была масштабнее, чем подобные удары в апреле. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью РБК.

«В этот раз было больше ракет. Мы видим, что они постарались, чтобы ударить нас сильно», — объяснила разницу посол.

Гальперин добавила, что Ирану не удалось нанести большой урон Израилю. По ее словам, конфронтация на Ближнем Востоке обусловлена тем, что ряд стран региона не готовы принять существование еврейского государства. Посол заявила, что существуют «цитаты главных лиц Ирана, которые говорят, что на Ближнем Востоке для Израиля нет места».

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к незамедлительному прекращению боевых действий в регионе.

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      Елизавета Мытарева
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