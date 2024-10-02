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11:16, 2 октября 2024Мир

Посол России в Израиле призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Посол Викторов: РФ призывает к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и к поиску дипломатического выхода из сложившейся опасной ситуации. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия, разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность», — сказал он.

Дипломат отметил, что 2 октября, скорее всего, состоится заседание Совета Безопасности ООН. По его словам, очень многое будет зависеть от позиции, которую займут США, поскольку ключи от мира на Ближнем Востоке находятся в руках американцев. «[Вашингтону[ пора определиться и не заниматься единоличными попытками урегулирования. Сдержать стороны у них явно не получается», — заключил посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте. Она подчеркнула, что роль США как миротворца вновь подвинула Ближний Восток к обрыву.

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      Виктория Кондратьева
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