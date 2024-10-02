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10:14, 2 октября 2024Мир

Захарова высказалась о роли США в палестино-израильском конфликте

Захарова: роль США как миротворца на Ближнем Востоке пододвинула регион к обрыву

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула Ближний Восток к обрыву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, если бы США сказали, что будут заниматься именно силовым решением конфликтов в ближневосточном регионе и противодействовать определенной стороне или государству, а не представлять себя посредником, «это был бы один разговор».

«Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в нападении Ирана на Израиль. По его словам, это произошло из-за слабости американской внешней политики.

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      Виктория Кондратьева
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