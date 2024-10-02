Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль

Трамп: Иран напал на Израиль из-за слабости США при Байдене

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в нападении Ирана на Израиль и других конфликтах, охвативших мир. Об этом сообщает The Hill.

«Посмотрите на сегодняшний мир — посмотрите на ракеты, летящие прямо сейчас на Ближнем Востоке, посмотрите, что происходит с Россией/Украиной, посмотрите на инфляцию, разрушающую мир. Ничего этого не произошло, пока я был президентом!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также раскритиковал Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за отсутствие лидерства и слабость американской внешней политики. По его словам, когда он возглавлял Белый дом, «Иран был под полным контролем». Политик отметил, что причиной атаки Ирана стало то, что другие страны «больше не уважают США».

«Мир в огне и выходит из-под контроля (...) Я уже давно говорю о третьей мировой войне и не хочу делать прогнозов, потому что они всегда сбываются, но они очень близки к глобальной катастрофе», — резюмировал он.

Ранее Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. Политик подчеркнул, что она не произошла бы, если бы он был президентом.