Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лисак в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 2 октября ВС России нанесли удары по объектам на территории Никопольского и Марганецкого района. В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее часть Сумской области осталась без света после удара БПЛА ВС России. Как утверждается, вечером 1 октября российские военные нанесли удар с помощью БПЛА по объектам критической инфраструктуры.