Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 2 октября 2024Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лисак в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 2 октября ВС России нанесли удары по объектам на территории Никопольского и Марганецкого района. В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее часть Сумской области осталась без света после удара БПЛА ВС России. Как утверждается, вечером 1 октября российские военные нанесли удар с помощью БПЛА по объектам критической инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Россиянка побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных

      Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

      В России взлетели продажи автомобильной резины

      В России собрались пересчитать прожиточный минимум

      Боец ВСУ рассказал о проблемах с наркоманией в армии

      На Солнце зафиксировали неожиданно мощную вспышку

      Жители московского ЖК «Селигер Сити» пожаловались на брошенные у подъезда баллоны c газом

      На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника

      Сотрудники ФСБ нашли тайник с взрывными устройствами и боеприпасами в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше