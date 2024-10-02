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08:31, 2 октября 2024Бывший СССР

Часть Сумской области осталась без света после удара

Часть Сумской области осталась без света после удара БПЛА ВС России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Часть Сумской области осталась без света после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Как утверждается, вечером 1 октября ВС России нанесли удар с помощью БПЛА по объектам критической инфраструктуры. В результате удара оказались обесточены Глуховский, Шосткинский и Ямпольский районы.

«Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий», — сообщили в Сумской ОВА.

Ранее в Сумской области Украины расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в одноименном районе региона. С чем связано решение о принудительной эвакуации, не уточняется.

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