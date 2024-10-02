Часть Сумской области осталась без света после удара

Часть Сумской области осталась без света после удара БПЛА ВС России

Часть Сумской области осталась без света после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Как утверждается, вечером 1 октября ВС России нанесли удар с помощью БПЛА по объектам критической инфраструктуры. В результате удара оказались обесточены Глуховский, Шосткинский и Ямпольский районы.

«Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий», — сообщили в Сумской ОВА.

Ранее в Сумской области Украины расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в одноименном районе региона. С чем связано решение о принудительной эвакуации, не уточняется.