Часть Сумской области осталась без света после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
Как утверждается, вечером 1 октября ВС России нанесли удар с помощью БПЛА по объектам критической инфраструктуры. В результате удара оказались обесточены Глуховский, Шосткинский и Ямпольский районы.
«Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий», — сообщили в Сумской ОВА.
Ранее в Сумской области Украины расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в одноименном районе региона. С чем связано решение о принудительной эвакуации, не уточняется.