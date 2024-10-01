«Страна.ua»: в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

В Сумской области Украины расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в одноименном районе региона. Об этом со ссылкой на решение районного совета сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Свои дома должны покинуть жители города Ворожба, некоторых населенных пунктов Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Хотенской и Николаевской территориальных общин», — говорится в публикации.

С чем связано решение о принудительной эвакуации, не уточняется.

Ранее житель Новогродовки в Донецкой народной республике рассказал о насильственном вывозе жителей города бойцами Вооруженных сил Украины. По его словам, те, кто поддерживал украинскую армию, покинули город задолго до активных боевых действий.