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17:15, 1 октября 2024Бывший СССР

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

«Страна.ua»: в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Сумской области Украины расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в одноименном районе региона. Об этом со ссылкой на решение районного совета сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Свои дома должны покинуть жители города Ворожба, некоторых населенных пунктов Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Хотенской и Николаевской территориальных общин», — говорится в публикации.

С чем связано решение о принудительной эвакуации, не уточняется.

Ранее житель Новогродовки в Донецкой народной республике рассказал о насильственном вывозе жителей города бойцами Вооруженных сил Украины. По его словам, те, кто поддерживал украинскую армию, покинули город задолго до активных боевых действий.

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      Глеб Палехов
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      В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

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