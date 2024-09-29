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07:19, 29 сентября 2024Бывший СССР

Очевидец рассказал о насильном вывозе ВСУ жителей Новогродовки в ДНР

Житель Новогродовки: перед освобождением города ВСУ насильно вывозили жителей

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывозили на подконтрольную Киеву территорию жителей Новогродовки перед тем, как город освободила армия России. Об этом рассказал РИА Новости один из местных жителей, эвакуированный российскими военными.

По его словам, те, кто поддерживал ВСУ, покинули город задолго до активных боевых действий. Оставшиеся жители не хотели выезжать на украинскую сторону и скрывались от эвакуации. «Местные власти ездили, искали по подвалам людей, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, предпочитая остаться в родном городе», — поделился собеседник агентства. Он также добавил, что украинские власти разлучали семьи, насильно вывозя на подконтрольную Киеву территорию детей. Таким образом, они вынуждали мать ехать за ребенком, в то время как отец оставался в Новогродовке.

О переходе Новогродовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России стало известно в августе. Тогда также сообщалось о взятии российскими военными сел Мемрик и Калиново на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Марина Совина
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