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11:23, 2 октября 2024Ценности

Оксана Самойлова поделилась роликом в оголяющем тело образе

Оксана Самойлова поделилась роликом в оголяющем тело коричневом костюме

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась роликом в образе, который оголил ее тело. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах супруга рэпера Джигана позировала в коричневом костюме, состоящем из облегающих брюк с низкой посадкой и драпировкой и укороченного асимметричного топа. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот, украшенный тонкой золотой цепочкой.

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Свой образ Самойлова большими серьгами круглой формы, а также макияжем и укладкой.

В сентябре Самойлова ответила на критику стилиста Александра Рогова фразой «мужики на каблуках — это не мое». Поводом для конфликта между знаменитостями стал новый выпуск шоу модного эксперта, в котором он совместно с коллегой Гошей Карцевым проанализировал недавний наряд бизнесвумен.

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      Карина Черных
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