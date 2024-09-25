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13:26, 25 сентября 2024Ценности

Самойлова ответила на критику стилиста Рогова фразой «мужики на каблуках — это не мое»

Самойлова ответила на критику стилиста Рогова, назвавшего ее наряды дешевыми

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова ответила на критику стилиста Александра Рогова, назвавшего ее образы на красных дорожках дешевыми. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом для конфликта между знаменитостями стал новый выпуск шоу модного эксперта, в котором он совместно с коллегой Гошей Карцевым проанализировал недавний наряд бизнесвумен. По мнению Рогова, Самойлова часто появляется на публике в «дурацких» платьях.

Супруга рэпера Джигана отреагировала на высказывания стилиста. «Я не понимаю моду, мне это некрасиво, мне это не нравится. Вот эти мужики на каблуках — это не мое. Я могла бы быть "модной", у меня на это есть все опции, но мне кажется это максимально странным. Мне внутренне — что Prada надеть, что вещь за 500 рублей, я одинаково буду себя ощущать. Главное, чтобы мне нравилось», — заявила она.

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Самойлова сопроводила свой пост снимками Рогова, на которых он запечатлен в рубашке, шортах, носках с сандалиями, а также в пиджаке с широкими плечами, джинсах и укороченных сапогах, оформленных небольшим каблуком. «Ничего не имею против наших "модников" — каждому свое», — заключила она.

В мае Оксана Самойлова раскрыла отношение к отечественным модным брендам.

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      Карина Черных
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