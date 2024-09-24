Российские стилисты раскритиковали образы Оксаны Самойловой на красных дорожках

Стилисты Рогов и Карцев назвали образы Самойловой на красных дорожках дешевыми

Российские стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев раскритиковали образы блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой на красных дорожках, назвав их дешевыми. Соответствующее видео появилось на платформе YouTube.

Модные эксперты проанализировали внешний вид 36-летней инфлюэнсерши на прошедшем фестивале VK Fest. Для мероприятия Самойлова выбрала облегающее белое платье длины мини, оформленное прозрачным верхом и длинным шлейфом, надев под наряд бюстгальтер того же цвета. Кроме того, жена рэпера Джигана уложила часть волос в объемный начес, выпустив две пряди у лица.

По мнению Рогова, в образе Самойловой неудачными оказались прическа и нижнее белье. «Мне не нравится начес какой-то прям дурацкий. И мне не нравится этот лифчик. Оксана часто в каких-то дурацких дешевых платьях. Мы недавно записывали обзор, и на ней было идейно неплохое платье, но какое-то мятое, корявое. И здесь — рукавчик бы натянули, лифчик был бы другой, была бы модная укладка, и было бы хорошо», — отметил он.

Коллега Рогова посоветовал предпринимательнице нанять стилиста. «Если Оксана наймет дорогого стилиста, сделает каре, а он будет одеваться в простое, но с прикольными фишками, понятными только модникам. Потенциал крутой, но для этого нужно самим заинтересоваться», — подчеркнул Карцев.

В июле стилист Александр Рогов также раскритиковал появление певицы Ольги Бузовой в образе императрицы на премии «Муз-ТВ».