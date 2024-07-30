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13:43, 30 июля 2024Ценности

Стилист Рогов раскритиковал образ Бузовой на премии словами «в каком уме надо быть»

Стилист Рогов раскритиковал появление Бузовой в образе императрицы на премии

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал появление певицы Ольги Бузовой в образе императрицы на премии «Муз-ТВ» словами «в каком уме надо быть». Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

38-летняя исполнительница посетила мероприятие в пышном каркасном макси-платье с рюшами розово-голубого цвета и в высоком парике оттенка блонд. Эксперт назвал данный наряд маскарадным, что, по его мнению, не соответствовало ситуации.

«В каком уме надо быть, чтобы одеться так? Может быть, мы чего-то не прочитали в дресс-коде и там все-таки было написано "маскарад"? Что это за появление? [...] Просто маскарадное платье из костюмерной, взятое напрокат. [...] Это уровень Ольги, над которой все хихикали», — заявил Рогов.

В свою очередь, его собеседник, стилист Николай Овечкин согласился с коллегой, отметив, что данный образ выглядит смешно и неуместно.

В мае финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин раскрыл секрет красоты Бузовой.

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      Карина Черных
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