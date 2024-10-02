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15:30, 2 октября 2024Мир

Орбан предсказал скорое понимание Европой ошибочности конфликта на Украине

Орбан: Европа в скором времени выступит за урегулирование конфликта на Украине

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европа в скором времени выступит за мирное урегулирование на Украине. Такой сценарий предсказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, видеозапись его выступления опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач на странице в X.

«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал он.

Политик подчеркнул, что ситуация усложняется и решения конфликта не будет на поле боя, поэтому нужно прекращение огня, переговоры и мир.

Ранее Орбан провел переговоры с Китаем и Бразилией за кулисами Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пытаясь инициировать «мирный саммит» между Россией и Украиной. Отмечается, что план Орбана поддерживают 15 стран — «друзья мира». Однако Индия не присоединится к этой группе, так как между Дели и Пекином остается слишком много нерешенных проблем.

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      Семен Александров
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